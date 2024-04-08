08 апреля 2024, 14:53
Звезда Нолливуда внезапно умерла в 37 лет
Актриса Нолливуда Адерунму Адежумоке внезапно скончалась на 38-м году жизни
Актриса Нолливуда Адерунму Адежумоке, известная по роли Эстер в комедийном сериале «Дневник Дженифы», умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщило издание Okay.
Актрисы не стало рано утром в субботу, 6 апреля. Причина ее смерти не разглашалась.
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Адерунму Адежумоке родилась в Нигерии 26 марта 1987 года. Она получила в университете степень бакалавра искусств, а после — профильное образование во Франции. На ее счету более 10 фильмов. Также артистка работала на радио, а в 2012 году приступила к продюсированию первого сезона своего телешоу.
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