Известный американский баскетболист Деннис Родман вновь продемонстрировал свое пренебрежение к антикоронавирусным мерам. Видео прислали для «360» из кафе во Флориде.

Легендарный баскетболист известен как антиковидник. У него даже на кепке красуется надпись: F**k COVID-19. Он надел головной убор и в этот раз, когда пришел в кафе. Также спортсмен снова проигнорировал правило надеть маску.

Причем на кадрах видно, что остальные отдыхающие тоже забыли про средства индивидуальной защиты.

Деннису Родману 60 лет. Он выступал за различные клубы Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Спортсмен — обладатель пяти чемпионских перстней (1989, 1990, 1996, 1997, 1998). Он известен своим стилем агрессивной борьбы за подбор и жесткой борьбой в защите. Родман введен в Зал славы баскетбола 12 августа 2011 года.