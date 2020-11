Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс выпустил четвертую книгу

В своей четвертой книге «Нет времени, кроме будущего» (No Time Like the Future), вышедшей в печать 17 ноября, актер Майкл Джей Фокс рассказал, что приобрел новую уникальную разновидность пессимизма, оптимистичную.

Звезда франшизы «Назад в будущее» почти 30 лет живет с болезнью Паркинсона, напомнило издание The New York Times. Два года назад ему сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли спинного мозга и ему пришлось заново учиться ходить. Четыре месяца спустя он упал на кухне своего дома в Верхнем Ист-Сайде и сломал руку. Врачи установили ему 19 штифтов и пластин. После этого он задумался: «Я всегда говорил людям, что все будет хорошо. Но, может быть, я лгал?». Он решил написать четвертую книгу с позиции человека, сидящего в инвалидной коляске. Свой опыт он описал как изолирующий и разочаровывающий. «С точки зрения сидящего в кресле, это мир задниц и локтей. Меня никто не слышит. Чтобы обратить на себя внимание, я повышал голос и чувствовал себя Джоан Кроуфорд из фильма „Что случилось с Бэби Джейн?“, выкрикивающей приказы», — рассказал газете актер. Майкл Джей Фокс отметил, что, если бы люди чаще смотрели друг другу в глаза, они бы признали общую человечность. Но в инвалидной коляске он чувствовал себя багажом. «Никто не обращает внимание на чемоданы», — печально отметил актер. В книге он описал свои взаимоотношения с четырьмя взрослыми детьми и собственные попытки избежать соблазна сделать одного из них любимчиком. Актер признался, что отказался от профессии, так как больше не может достоверно играть. Рассказал, почему сделал татуировку черепахи на внутренней стороне левого предплечья, и о том, что болезнь Паркинсона прогрессирует. «При отсутствии химического вмешательства, болезнь Паркинсона делает меня замороженным человеком, с неподвижным, каменным лицом, полностью зависящим от окружающих. Для того, для кого движение равносильно эмоциям, яркости и актуальности, это урок смирения», — написал Майкл. Он добавил, что не собирается рассказывать ни о чем, кроме своего опыта. Ему 59 лет, и у него нет времени на светские разговоры. Майкл Джей Фокс 20 лет назад основал фонд помощи в исследованиях лечения болезни Паркинсона и за это время перечислил туда более миллиарда долларов.