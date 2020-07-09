Звезда музыкального сериала «Хор» пропала на отдыхе. Ее сына нашли одного в лодке

В Калифорнии без вести пропала актриса и певица Ная Ривера, которая запомнилась фанатам сериала «Хор» ролью Сантаны Лопес. Молодая женщина вместе с сыном арендовала лодку, чтобы поплавать на озере Пиру. Спустя несколько часов ребенка нашли одного.

На озеро Ривера приехала 8 июля, уточнил портал Daily Mail. Она взяла на прокат понтонную лодку и отправилась на воду. В соцсетях 33-летняя актриса разместила трогательное фото, на котором прижимает к себе четырехлетнего сына Джози.

«Только мы вдвоем», — подписала она публикацию, которая стала последней в ее аккаунте.

Спустя три часа на лодочной станции заметили, что арендованное судно дрейфует. Ее сотрудник поднял тревогу — и не зря: в лодке спасатели обнаружили только спящего мальчика. Наи вместе с ним не было.

Полицейские нашли спасательный жилет Риверы в лодке. Предположительно, девушка решила поплавать и сняла его. Что произошло дальше, неизвестно. Расспросить ребенка подробно тоже не удалось: он только сказал, что мама прыгнула в воду и не вернулась в лодку.

Машина актрисы осталась на парковке. Личные вещи в ней не тронуты. Правоохранители не исключают гибель актрисы. Скорее всего, она утонула. Тело Риверы пока не нашли. Ее сына передали родственникам.

В музыкальном сериале «Хор» Ная Ривера сыграла персонажа, который сначала был второстепенным. На первый план Сантана Лопез вышла во втором сезоне шоу. Актриса снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварных горничных» и «Спасателях Малибу». В 2011 году она стала самой сексуальной женщиной мира по версии портала AfterEllen, а в 2013-м выпустила сингл Sorry. Музыку Ривера записала вместе с рэпером Big Sean.