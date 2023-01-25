Мир 25 января 2023, 18:36 Звезда «Мстителей» Реннер получил 30 переломов, спасая племянника от снегоуборочного трактора CNN: актер Реннер получил 30 переломов, спасая племянника от снегоуборочного трактора РИА «Новости»

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Актер Джереми Реннер, известный по роли лучника-супергероя в «Мстителях», получил более 30 переломов, защищая племянника от снегоуборочного трактора. Об этом сообщил CNN со ссылкой на отчет офиса шерифа Невады.

Все произошло в первый день 2023 года. Реннер пытался вытащить грузовик своего племянника, увязший в снегу, с помощью собственного снегоуборочного трактора. Однако трактор начал катиться по склону. Актер вышел из машины и не поставил его на тормоз. Чтобы племянник не пострадал, Джереми Реннер попытался изменить направление движения трактора, но в итоге его самого затянуло под машину.

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Племянник оказал Реннеру первую помощь, пока ехала скорая. Актера с серьезными травмами доставили в больницу по воздуху. В медучреждении он пробыл более двух недель и перенес как минимум две операции. Однако звезда «Мстителей» не теряет оптимизма. Недавно он опубликовал в соцсетях пост с фотографией из больницы. Актер поблагодарил поклонников за поддержку и выразил уверенность в том, что «эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями». Реннер пожелал подписчикам «любви и благословения».