Звезда k-рор умерла в 28 лет

Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара нашли мертвой в ее собственном доме в Сеуле, сообщил Newsweek. Причина смерти остается неизвестной. В Instagram девушки нашли предсмертное послание.

«Спокойной ночи», — написала Хара в соцсети под своим снимком. Эта фотография заметно отличается от других фото певицы: обычно она позирует с макияжем, изящно одетая и отлично выглядящая. Последнее же фото сделано в постели: девушка явно готовится ко сну, даже накрыта одеялом, но на ней практически нет никакой косметики, а белки глаз явно покрасневшие.

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Причина смерти певицы до сих пор не названа. Полиция занимается расследованием произошедшего, но никаких официальных комментариев, проливающих свет на загадочную смерть Хары, до сих пор не последовало.

Известно что ранее Хара пыталась свести счеты жизнью. Это произошло в мае 2019 года, девушку без сознания обнаружил ее менеджер. Он вызвал врачей и полицию, Хара была госпитализирована. Жизнь ей спасли.

Гу Хара начинала карьеру в составе корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру. Кроме того, девушку охотно приглашали сниматься в сериалах.