25 августа 2023, 13:08
«Звезда»: Япония ведет 3 вида мониторинга воды на «Фукусиме-1»
Япония на многоуровневой основе проводит три вида мониторинга воды на «Фукусиме-1»: мониторинг морской акватории, мониторинг очищенной воды в резервуарах и мониторинг в режиме реального времени. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».
По данным посольства Японии в России, процесс обработки воды в системе ALPS идет при участии МАГАТЭ. В диппредставительстве подчеркнули, что страна не будет осуществлять сброс в океан таким способом, который негативно повлияет на окружающую среду.
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Отмечается, что японские специалисты планируют слить около восьми тысяч кубометров радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС.
Япония
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