Звезда «Гарри Поттера» призналась, что ее изнасиловали в 14 лет

«Прыщи — это плохо, но изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он использует свою власть», — поделилась артистка.

По ее словам, насильника посадили за решетку, а ей понадобился не один год, чтобы прийти в себя после произошедшего. Она добавила, что изнасилование полностью изменило ее подростковый период и отразилось на ее сексуальной жизни.