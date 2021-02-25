Звезда фильмов Marvel посоветовала голодать после ковида. Это насторожило власти

Советы для здоровья, в том числе для лечения последствий коронавирусной инфекции, от звезды Marvel Гвинет Пэлтроу насторожили Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). В организации призвали не использовать их на практике и придерживаться традиционной медицины.

Об этом сообщила «Би-би-си». На своем сайте Goo американская актриса рассказала, как перенесла COVID-19. Она отметила, что после выздоровления долгое время продолжала испытывать «слабость и туман в голове», поэтому обратилась к так называемой функциональной медицине.

Чтобы избавиться от неприятных симптомов, Пэлтроу перешла на кетодиету, стала практиковать интервальное голодание, также исключила из рациона сахар и алкоголь. В своем посте актриса рассказала, что осталась довольна результатами своего метода лечения последствий COVID-19.

Публикация привлекла внимание главы NHS Стивена Поуиса. Он отметил, что Национальная служба здравоохранения не советует людям использовать предложенные актрисой методы для борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что дезинформация, как и сам вирус, быстро распространяется, мутирует и эволюционирует.

«Поэтому на YouTube и других социальных медиаплатформах лежит реальная ответственность. Я узнал, что Гвинет Пэлтроу, к сожалению, все еще страдает от последствий COVID-19. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, но некоторые из решений, которые она предлагает, NHS бы не рекомендовала», — подчеркнул он.

Поуис добавил, что к коронавирусной инфекции стоит относиться серьезно и использовать для лечения научный подход.