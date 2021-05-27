Звезда фильма «Школа рока» погиб в аварии

Актера Кевина Кларка, который снимался в фильме «Школа рока», насмерть сбила машина. Ему было 32 года. Об этом сообщил сайт NBC News.

«Кларк ехал на велосипеде рано утром 26 мая через район Эйвондейл в Чикаго, когда его сбил Hyundai Sonata. Парамедики отвезли актера в Масонский медицинский центр Иллинойса, где он умер», — пишет сайт со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, сбившей Кларка машиной управляла 20-летняя девушка. Ее пока не стали арестовывать.

«Ужасные новости. Кевин ушел. Слишком рано. Красивая душа. Так много прекрасных воспоминаний. Я убит горем», — написал в Instagram исполнитель главной роли в «Школе рока» Джек Блэк.

Музыкальная комедия «Школа рока» вышла в прокат в 2003 году. Кевин Кларк сыграл в фильме барабанщика Фредди Джонса.