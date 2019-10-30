Звезда фильма «Пятница» Джон Уизерспун скончался в США

Скончался 77-летний актер Джон Уизерспун. Он наиболее известен по роли мистера Джонса в фильмах «Пятница», «Следующая пятница» и «Еще одна пятница». Помимо съемок в кино, он ездил по США со стендап-выступлениями.

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По информации сайта Deadline, Уизерспун умер внезапно в своем доме в штате Калифорния. Точные причины смерти не сообщаются.

«Очень жаль, что нам приходится писать этот твит, но наш муж и отец Джон Уизерспун умер. Он был легендой индустрии развлечений и ключевой фигурой для тех, кто годами смотрел фильмы с ним. Мы любим тебя», — написала семья Уизерспуна в Twitter.

Уизерспун начал актерскую карьеру в 70-х. Помимо «Пятниц», он снялся в таких лентах, как «Братья Уайанс», «Вампир в Бруклине», «Тысяча слов», «Шалун», «Улетный транспорт», «Доктор Дулиттл 2» и других.

Актер также озвучивал анимационные картины. Например, его голосом говорил персонаж Роберт в мультфильме «Гетто». Да и в музыкальной сфере Уизерспун появлялся, например, в клипе Jay-Z под названием I just Wanna Love U. Уизерспун также был юмористом. Он участвовал в стендапах и регулярно устраивал гастроли по США.