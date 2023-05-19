Мир 19 мая 2023, 13:58 Звезда сериала о Фантомасе Хельмут Бергер скончался в Австрии Сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер скончался на 79-м году жизни Публичное достояние

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Знаменитый австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет в Зальцбурге. Об этом сообщил телеканал ORF.

Агент рассказал, что Бергера не стало 18 мая, причину смерти он не раскрыл. Актеру 29 мая исполнилось бы 79 лет.

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Хельмут Бергер родился Бад-Ишле, а детство провел в Зальцбурге. Оттуда он в 18 лет переехал в Лондон для обучения актерскому мастерству. Известность его принесли фильмы Лукино Висконте, в частности «Гибель Богов». Картина нашла признание у кинокритиков, за эту работу австрийского актера номинировали на премию «Золотой глобус».

Зрители также знают его по ролям в мини-сериале «Фантомас», сериале «Династия», лентах «Крестный отец — 3», «Портрет Дориана Грея», «Людвиг», «Сен-Лоран. Стиль — это я» и других. Свою карьеру Хельмут официально завершил в 2019 году из-за проблем со здоровьем.