Мир 04 января 2023, 02:23 Звезда фильма «1+1» резко высказался о лицемерии Запада из-за конфликта на Украине Актер Омар Си: Запад беспокоится за Украину сильнее, чем за Африку и Ближний Восток Кинопоиск

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Французский актер Омар Си, известный по главной роли в фильме «1+1», раскритиковал западные страны, за то, что они переживают из-за событий на Украине. В интервью изданию Le Parisien он заявил, что Европа закрывает глаза на многолетнее кровопролитие в Африке и на Ближнем Востоке.

«Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке», — рассказал он.

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Актер также напомнил про войну в Персидском заливе, которая продолжается до сих пор. Омар Си отметил, что его тревожат любые вооруженные конфликты, независимо от их географического положения, сообщила «Экономика Сегодня».

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Ранее пользователи Twitter обрушились на президента Франции Эммануэля Макрона с критикой после его поста в поддержку нового пакета антироссийских санкций. Французы назвали его худшей катастрофой, постигшей страну в XXI веке. Также они отметили, что санкции оборачиваются против них самих.