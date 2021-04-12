Один из участников первой «Фабрики звезд», Алексей Кабанов, опубликовал фотографии потолстевшей певицы Билли Айлиш и оставил оскорбительные подписи. За это он получил жесткие комментарии.

«Ха! Похудей, жируха», — подписал эту фотографию Кабанов, у которого в подписи в шапке профиля написано признание, что он «ненавидит жирных». Подписчики посоветовали ему сначала научиться петь, а потом давать советы другим.

«Ха, Лех, ты себя в зеркало видел? Сравни на „Фабрике“ и когда ты был популярен и сейчас. На тебя ж без слез не взглянешь, весь заплыл. Это что, перенос из-за непринятия себя таким, какой ты стал?» — написала пользовательница с ником mar_natall.

Кабанова назвали «закомплексованным чертом», «жирным чудовищем» и пообещали массовую отписку, но певца было не остановить. Он запостил еще две фотографии Айлиш, на одной из которых рядом влепил свой снимок и призвал «сравнить обычного парня из села и кумира миллионов». Многие подписчики встали на защиту американской певицы, которая «не постит подобного», пишет отличные песни, а про самого Кабанова уже давно забыли.

В марте Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Это первый случай в истории премии, когда ее удостоился саундтрек к еще не вышедшей в прокат картине.