    19 апреля 2020, 17:16

    Звезда Бродвея лишилась ноги из-за коронавируса

    Дарья Бунякова

    Заражение коронавирусной инфекцией вызвало серьезные осложнения у канадского актера Ника Кордеро. После более двух недель безуспешного лечения врачам пришлось ампутировать правую ногу.
    Звезда Бродвея лишилась ноги из-за коронавируса

    «Он был на разжижателях крови из-за проблем со свертываемостью, к сожалению, разжижатели вызывали другие проблемы <…> Правую ногу ампутируют сегодня», — сообщила в Instagram жена актера Аманда Кутс.

    Кордеро госпитализировали 31 марта в Лос-Анджелесе. Его положили в отделение интенсивной терапии и начали лечить от COVID-19, пишет CNN. В какой-то момент у него начались проблемы со свертываемостью крови в правой ноге. Назначенные разжижатели повлияли на давление и вызвали внутреннее кровотечение в кишечнике.

    Перед операцией актер был без сознания и находился на аппарате ИВЛ. Ампутация прошла 18 апреля. Как рассказала Кутс, врачи провели операцию успешно. «Надеюсь, он просто немного расслабится и отдохнет», — заключила она.

    Ник Кордеро стал известен после роли Чича в мюзикле «Пули над Бродвеем». За эту роль актер был номинирован на премию «Тони». Также он снялся в сериалах «Голубая кровь», «Закон и порядок. Специальный корпус» и других картинах.