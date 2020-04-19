Звезда Бродвея лишилась ноги из-за коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией вызвало серьезные осложнения у канадского актера Ника Кордеро. После более двух недель безуспешного лечения врачам пришлось ампутировать правую ногу.

«Он был на разжижателях крови из-за проблем со свертываемостью, к сожалению, разжижатели вызывали другие проблемы <…> Правую ногу ампутируют сегодня», — сообщила в Instagram жена актера Аманда Кутс.

Кордеро госпитализировали 31 марта в Лос-Анджелесе. Его положили в отделение интенсивной терапии и начали лечить от COVID-19, пишет CNN. В какой-то момент у него начались проблемы со свертываемостью крови в правой ноге. Назначенные разжижатели повлияли на давление и вызвали внутреннее кровотечение в кишечнике.

Перед операцией актер был без сознания и находился на аппарате ИВЛ. Ампутация прошла 18 апреля. Как рассказала Кутс, врачи провели операцию успешно. «Надеюсь, он просто немного расслабится и отдохнет», — заключила она.

Ник Кордеро стал известен после роли Чича в мюзикле «Пули над Бродвеем». За эту роль актер был номинирован на премию «Тони». Также он снялся в сериалах «Голубая кровь», «Закон и порядок. Специальный корпус» и других картинах.