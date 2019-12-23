Звезд обвинили в «отбеливании» имиджа Саудовской Аравии за отчеты с местного фестиваля

Внимание на отчеты в Instagram известных блогеров обратил внимание аккаунт Diet_Prada. В своем заявлении авторы со ссылкой на источники заявили, что власти Саудовской Аравии платили шестизначные суммы за отчеты с фестиваля с обязательной геолокацией.

Среди гостей отметились Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Винни Харлоу и многие другие известные люди. Шейк загрузила фотографии в Instagram, находясь за кулисами и в отеле, вместе со своей лучшей подругой Стеллой Максвелл.

«Саудовская Аравия тратила миллиарды на изменение своего имиджа на Западе, но это, безусловно, самая дорогая кампания», — отметили авторы Diet_Prada. Также они отметили, что модель Эмили Ратаковски отказалась от поездки в Саудовскую Аравию за крупный гонорар.

«Важно сделать ясной мою поддержку прав женщин, ЛГБТ-сообщества, свободы самовыражения и права на свободную прессу», — привели авторы ее словам.

При этом Diet_Prada напомнили о самых громких преступлениях властей Саудовской Аравии, начиная от убийства журналиста Джамала Хашукджи, заканчивая арестом активистки по защите прав женщин Луиджан аль-Хатлул. Несмотря на огромное количество нарушений прав человека: супермодели, музыканты и знаменитости приехали в Эр-Рияд ради гонорара.

Волна недовольства поведением звезд началась и в Twitter.

«Позор всем диджеям, которые ходили на MDLBeast в Саудовской Аравии! Сколько вам заплатило правительство Саудовской Аравии? В то же время вы проповедуете о равенстве ЛГБТ и так далее? Я так разочарован в вас, ребята».

Источник фото: Twitter.com/aral

«Сколько они тебе заплатили, Tiesto, чтобы ты отвел взгляд от расчлененного трупа журналиста Джамала Хашукджи?».

Журналист и коллега Хашукджи по The Washington Post Карен Аттия, заявила, что вместе с активистами и журналистами рискует жизнью после того, что она осмелилась высказать свое мнение об убийстве журналиста и причастности к этой истории наследного принца Мохаммеда бен Салмана. И теперь издательство Conde Nast через британскую версию журнала Glamour занималось продвижением фестиваля.

Источник фото: Twitter.com/KarenAttiah

«Режим Саудовской Аравии не столкнулся с какими-либо значительными международными последствиями за бомбежку Йемена, пыток женщин, которые боролись за свое право водить автомобиль, за разрыв отношений с Канадой из-за нескольких твитов, за убийство Джамала Хашукджи. При этом известные люди используют свои платформы, где утверждают, что выступают за расширение прав женщин и социальную справедливость, но при этом берут деньги, чтобы продвигать Саудовскую Аравию. Они — Insta-лицемеры», — написала она.

Все это происходит на фоне вердикта суда Эр-Рияда, который сегодня приговорил пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамала Хашукджи к смертной казни.