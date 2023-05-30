Мир 30 мая 2023, 05:31 «Зверски избивали». СБУ создала пыточные в двух РОВД Херсона СБУ создала пыточные в двух РОВД Херсона РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины сформировала в двух райотделах Херсона камеры для пыток, в которых издевались над теми, кто сотрудничал с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» представитель силовых структур со ссылкой на данные украинской Нацполиции.

«В Днепровском РОВД работают в основном украинцы. Руководит подразделением Невкрытый Григорий Николаевич — начальник стратегической разведки МВД Херсона, его заместитель — Приведа Александр», — привело агентство слова собеседника.

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Источник сообщил, что в полицейском отделе Днепровского района умер Владимир Малина — помощник коммерсанта, выехавшего в другой российский регион. Малина остался на территории района, где его вместе с коллегами задержали украинские силовики.

«Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере», — объяснил представитель силовых структур.

Он отметил, что сотрудники СБУ пытались скрыть факт смерти Малины. Они три дня мучили двух других задержанных вместе с ним — Романа Гаврилюка и Игоря Гурова. Мужчин сильно истязали и заставили написать объяснение, что якобы Владимира Малину выпустили на свободу вместе с ними. При этом в вышеуказанных камерах были забиты и измотаны до смерти несколько человек, но их всех признали без вести пропавшими.

«Что касается второго РОВД, где действует пыточная камера — Комсомольского, то про его работу мало что известно, так как там работают иностранцы, местных туда не впускают. Там была слышна английская, польская речь, грузинская речь», — сообщил источник.

Российский силовик объяснил, что иностранные работники в Комсомольском РОВД воспринимают националистов украинских формирований как грубую силу, способную расправиться с неверными для киевского режима людьми.

Это далеко не первая история о жестокости сотрудников СБУ. Ранее они убили российского военнопленного на допросе. Помимо этого боевики вырезали на груди жертв скандинавский символ ради забавы. Они сравнивали, как знак смотрится на коже, чтобы в будущем набить себе такую татуировку.