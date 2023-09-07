Мир 07 сентября 2023, 23:02 Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента в Грузии Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку РИА «Новости»

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Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента, который инициирует правящая партия страны. Об этом она сообщила в обращении к гражданам, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала президент.

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В начале сентября партия «Грузинская мечта» объявила, что несогласованные с правительством зарубежные поездки должны стать поводом для отставки Зурабишвили. Сразу после этого начался сбор подписей.

Днем 7 сентября стало известно, что депутаты собрали уже 80 подписей из 100 необходимых. Всего у парламентского большинства 84 голоса. Также о поддержке импичмента заявили четыре депутата от партии «Европейских социалистов». А вот оппозиция заявила, что не станет поддерживать отставку президента.

После того, как правящая фракция наберет необходимое количество голосов, депутаты смогут обратиться в Конституционный суд.