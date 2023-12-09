Мир 09 декабря 2023, 19:02 Зурабишвили возглавила митинг за вступление Грузии в ЕС Многотысячная акция в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз прошла в Тбилиси imago stock & people / Global Look Press

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Митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз прошел в Тбилиси, его поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. В марше приняли участие около 12 тысяч человек, сообщил «Коммерсант».

Демонстранты начали свой путь с площади Республики через Центральный проспект имени Руставели к площади Европы, где потом развернули огромный флаг Европейского союза, сшитый в 12 крупных городах Грузии. На площади Европы к митингующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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В шествии участвовали около 12 тысяч человек. Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций призвали лидеров европейских стран предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС 15 декабря должны принять политическое решение о предоставлении Грузии статуса страны — кандидата на вступление в ЕС, сообщил накануне премьер Ираклий Гарибашвили.

Представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз не исключает принятия в свой состав Грузии и Молдавии по частям, без учета спорных территорий.