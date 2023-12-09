09 декабря 2023, 19:02
Зурабишвили возглавила митинг за вступление Грузии в ЕС
Многотысячная акция в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз прошла в Тбилиси
Митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз прошел в Тбилиси, его поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. В марше приняли участие около 12 тысяч человек, сообщил «Коммерсант».
Демонстранты начали свой путь с площади Республики через Центральный проспект имени Руставели к площади Европы, где потом развернули огромный флаг Европейского союза, сшитый в 12 крупных городах Грузии. На площади Европы к митингующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
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В шествии участвовали около 12 тысяч человек. Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций призвали лидеров европейских стран предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Лидеры ЕС 15 декабря должны принять политическое решение о предоставлении Грузии статуса страны — кандидата на вступление в ЕС, сообщил накануне премьер Ираклий Гарибашвили.
Представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз не исключает принятия в свой состав Грузии и Молдавии по частям, без учета спорных территорий.
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