Зуб мудрости чуть не убил жительницу Великобритании

Британка чуть не умерла из-за неудачного визита к стоматологу. Ей советовали удалить зуб мудрости. Женщина решила повременить и попала в больницу из-за инфекции, которая в том числе поразила мозг.

Историю Ребекки Далтон рассказало издание The Sun. Она началась с небольшого абсцесса, который появился как раз из-за зуба мудрости.

В декабре 2019 года 35-летняя жительница Великобритании обратилась к специалисту. Тот заявил, что беспокоящий британку зуб лучше вырвать. Женщина была беременна и на кардинальные меры не пошла, предпочтя операции курс антибиотиков.

Пропив лекарства, Ребекка решила, что проблема исчерпана. Но в марте 2020 года ей потребовалась срочная госпитализация. Оказалось, что инфекция уже проникла в сердце, печень и мозг британки. В итоге у Далтон отнялись ноги и возникли серьезные нарушения когнитивных функций.

Врачи выяснили, что скопившаяся в мозгу пациентки жидкость содержит те же бактерии, которые были в абсцессе. К этому моменту женщина уже плохо воспринимала окружавшую ее реальность. В больнице Ребекка провела около пяти месяцев. Врачам удалось ее спасти.