06 апреля 2023, 03:04
ЗРК Avenger заступил на боевое дежурство на Украине — командующий ВСУ
Командующий ВСУ Наев: ЗРК Avenger заступил на боевое дежурство на севере Украины
Зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger приступил к выполнению боевых задач на севере Украины. Об этом сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Его слова привел телеканал RT.
«Зенитно-ракетные комплексы Avenger — уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и оборону от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах», — отметил командующий.
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Украинские военнослужащие, входящие в экипаж ЗРК, проходили обучение на территории Германии, сообщил Наев.
Командование ВСУ уточнило, что ЗРК Avenger оснащен ракетами Stinger, которые используют в переносных зенитно-ракетных комплексах. Запад передал Украине более 10 таких машин.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов. В него будут входить боеприпасы для танков и ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, около 400 гранатометов и более 200 тысяч боеприпасов к ним.
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