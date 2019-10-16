Зрители устроили драку с оружием на показе «Джокера» в США
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Инцидент произошел 15 октября в кинотеатре AMC Burbank 16 в калифорнийском Бербанке. Очевидцы потасовки сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители приехали на показ «Джокера», но драка уже утихла.
Офицеры нашли человека с травмой головы. По предварительной информации, участники беспорядка могли использовать стеклянные бутылки. Всего в кинотеатре дрались четыре зрителя.
Сейчас сотрудники полиции расследуют случившееся как нападение с использованием смертельного оружия. Пока никого из дебоширов не задержали. Расследование инцидента продолжается.
Фильм «Джокер» вышел на экраны в начале октября 2019-го. Многие обвинили картину в чрезмерной жестокости, а американские зрители написали руководству Warner Bros. письмо с критикой. Они потребовали прекратить показывать насилие в кино.