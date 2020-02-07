Зрители украинского канала «1+1» увидят сериалы только на русском языке

Найти понятную зрителю тональность украинского языка непросто, поэтому все семь сериалов киевского телеканал «1+1» для весеннего сезона будут сняты и показаны на русском языке.

Об этом заявила изданию «Телекритика» продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева. Она отметила, что на украинском хорошо смотрятся комедии, а на русском — мелодрамы.

«Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке», — заявила Еремеева.

По ее словам, речь не идет о каком-то предубеждении, просто, учитывая техническое моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленней, чем хотелось бы. Сериальное производство находится в стадии развития, и для его продвижения необходимо приложить общие усилия продюсеров, актеров и сценаристов.

Тем более, что пока продукт на украинском не везде продается хорошо.

«Например, Грузию интересует все что произведено здесь — на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт», — сообщила Алена Еремеева.

Накануне на телеканале «1+1» Служба безопасности Украины провела обыски. Сотрудники офиса считают, что они связаны с попавшими в свободный доступ записями разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В нем он выражает сомнение в компетентности президента страны Владимира Зеленского.