Зрители сорвали представление в мадридском театре. Им не понравилась заполненность зала
В Королевском театре Мадрида отменили показ оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Зрители пожаловались на то, что в зале не соблюдены санитарные нормы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, представление было назначено на 18 сентября. Зрители выказали недовольство тем, что в зале отсутствовали свободные места между теми, кто пришел не вместе.
В театре заверили, что соблюли все нормы заполнения зала, а недовольным предложили уйти или пересесть. Некоторые так и поступили, а другие продолжили протестовать, оставшись на местах. В результате показ оперы был сорван.