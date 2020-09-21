Зрители сорвали представление в мадридском театре. Им не понравилась заполненность зала

По данным издания, представление было назначено на 18 сентября. Зрители выказали недовольство тем, что в зале отсутствовали свободные места между теми, кто пришел не вместе.

В театре заверили, что соблюли все нормы заполнения зала, а недовольным предложили уйти или пересесть. Некоторые так и поступили, а другие продолжили протестовать, оставшись на местах. В результате показ оперы был сорван.