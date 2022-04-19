Зрители RT отправили письма военным, которые участвуют в спецоперации

Зрители телеканала RT отправили письма российским военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. Они выразили слова поддержки и поблагодарили их за патриотизм и нелегкую работу.

«Вы настоящие патриоты своей страны и только за это вы достойны самых теплых объятий и самых искренних слов благодарности», — сообщил один из военных, зачитывая письмо.

По словам зрителей, каждый, кто сейчас работает в спецоперации, является героем.

«Я желаю вам здоровья. Желаю вернуться домой к своим родным и близким. Каждое материнское и женское сердце в нашей стране вами гордится», — написала россиянка.