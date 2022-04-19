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    19 апреля 2022, 17:01

    Зрители RT отправили письма военным, которые участвуют в спецоперации

    Александр Иванов

    Зрители телеканала RT отправили письма российским военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. Они выразили слова поддержки и поблагодарили их за патриотизм и нелегкую работу.

    «Вы настоящие патриоты своей страны и только за это вы достойны самых теплых объятий и самых искренних слов благодарности», — сообщил один из военных, зачитывая письмо.

    По словам зрителей, каждый, кто сейчас работает в спецоперации, является героем.

    «Я желаю вам здоровья. Желаю вернуться домой к своим родным и близким. Каждое материнское и женское сердце в нашей стране вами гордится», — написала россиянка.