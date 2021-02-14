Зрителей закрытых оппозиционных украинских каналов назвали «крысами»

Известный резкими и хамскими заявлениями львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире «4 канала» назвал соотечественников, которые продолжают смотреть закрытые оппозиционные каналы, «дремучими и неадекватными гражданскими крысами».

Он посетовал, что таких людей иначе как убогими назвать нельзя.

«Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке», — приводит слова Дроздова РИА «Новости».

С требование провести проверку по факту этого заявления в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины уже обратился депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Источник фото: Facebool

Дроздов скандально известен своими репликами в адрес президента Украины, которого называл «отрыжкой советской эпохи» и высказываниями в отношении «паскудных и орусевших» украинцев.

Пять оппозиционных каналов были санкционированы президентом Украины Владимиром Зеленский сроком на пять лет.