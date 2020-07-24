Зрителей пустят на футбольные и бейсбольные матчи в Южной Корее

По данным телеканала «Мир 24», первое время трибуны будут заполнены лишь на 10%. Такое решение приняли, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.

«Мы планируем постепенно возобновить посещение фанатами профессиональных спортивных мероприятий», — рассказал начальник сводной команды по борьбе с COVID-19 Юн Тхэ Хо.