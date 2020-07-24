facebook_pixel
    24 июля 2020, 13:09

    Зрителей пустят на футбольные и бейсбольные матчи в Южной Корее

    Дарья Морозова

    Правительство Южной Кореи разрешило пускать зрителей на футбольные и бейсбольные матчи. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным телеканала «Мир 24», первое время трибуны будут заполнены лишь на 10%. Такое решение приняли, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.

    «Мы планируем постепенно возобновить посещение фанатами профессиональных спортивных мероприятий», — рассказал начальник сводной команды по борьбе с COVID-19 Юн Тхэ Хо.

    Новости SMI.FM