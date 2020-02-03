Зрение вернулось к жителю Польши после аварии. Он был слепым 20 лет

Поляк Януш Горай 20 лет был слепым, но все неожиданно изменила авария. Мужчину сбила машина, после чего к нему вернулось зрение. Теперь он работает охранником в больнице, где его лечили.

Сама авария произошла еще в 2018 году, но Горай рассказал о ней только сейчас. Машина сбила мужчину в городе Гожув-Велькопольски.

«Я залетел на капот машины, ударился головой, а затем поскользнулся и упал на дорогу», — поделился Горай своими воспоминаниями с телеканалом Polsat News.

После ДТП мужчину с травмой бедра доставили в больницу. Его прооперировали, а через две недели у пациента полностью восстановилось зрение. Последние 20 лет поляк был слепым из-за проблем с сетчаткой правого глаза, которые начались из-за аллергии. Левым глазом он мог различать только свет и очертания.

Горай отказался пройти исследования, чтобы врачи смогли выяснить, что именно помогло вернуть зрение. Мужчина уверен, что все дело в том, что он дважды ударился головой, хотя медики не исключают прием лекарств во время лечения.

Сейчас Януш Горай прекрасно видит и работает охранником в больнице, где проходил операцию и лечился после аварии.