Зрелищное обрушение огромного телескопа «Аресибо» попало на видео

На кадрах видно, как быстро обрываются опорные тросы и огромная платформа падает на чашу обсерватории. Тем не менее на видео можно разглядеть, что перед обрушением ничего не происходит. Сооружение само резко начинает падать. Это уже второе происшествие на крупнейшей в мире обсерватории.

Первый раз трос лопнул в августе, уточняет ИА Nation News. Тогда в чаше образовалась дыра размером около ста метров. В ноябре лопнул второй трос. В результате было решено вывести обсерваторию из эксплуатации и снести объект. Учреждение проработало 57 лет.

С помощью этого телескопа ученые обследовали ионосферу Земли. Благодаря ему удалось получить новые данные о Меркурии. Именно с «Аресибо» было отправлено закодированное радиопослание инопланетянам.

По данным Ura.ru телескоп «Аресибо» появился в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и телесериале «Секретные материалы».