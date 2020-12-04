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    04 декабря 2020, 10:46

    Зрелищное обрушение огромного телескопа «Аресибо» попало на видео

    Анастасия Калинина

    Национальный научный фонд США поделился кадрами обрушения платформы радиотелескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико. Конструкция упала 1 декабря.

    На кадрах видно, как быстро обрываются опорные тросы и огромная платформа падает на чашу обсерватории. Тем не менее на видео можно разглядеть, что перед обрушением ничего не происходит. Сооружение само резко начинает падать. Это уже второе происшествие на крупнейшей в мире обсерватории.

    Первый раз трос лопнул в августе, уточняет ИА Nation News. Тогда в чаше образовалась дыра размером около ста метров. В ноябре лопнул второй трос. В результате было решено вывести обсерваторию из эксплуатации и снести объект. Учреждение проработало 57 лет.

    С помощью этого телескопа ученые обследовали ионосферу Земли. Благодаря ему удалось получить новые данные о Меркурии. Именно с «Аресибо» было отправлено закодированное радиопослание инопланетянам.

    По данным Ura.ru телескоп «Аресибо» появился в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и телесериале «Секретные материалы».