Футболист покидал поле под улюлюканья и выкрики фанатов, они показывали ему неприличные жесты и обзывали. Тогда обе команды решили прервать игру. Позднее в Twitter они написали, что не приемлют такого поведения на спортивных соревнованиях, а фанатов обвинили в том, что они порочат честь испанского футбола.

«Мы решили приостановить игру. Решение принято с единственной целью — защитить ценности спорта, который мы любим, и наших соревнований», — написал клуб «Альбасете».

Арбитр был вынужден остановить матч на несколько минут, футболисты «Альбасете» не стали выходить из раздевалки в знак солидарности с Зозулей. Матч так и не был завершен.

Пользователи Сети однако поддержали именно фанатов, а в качестве доказательства нацистских взглядов футболиста выложили в Twitter его фото на фоне плакатов, с оружием и табличкой в руках — «Я поддерживаю украинскую армию» — в окружении вооруженных бойцов ВСУ.

Источник фото: телеканал «360»

«Они приостановили матч, потому что жители Вальекаса кричали в унисон, что Роман Зозуля — нахальный нацист. Ну и что? Это ложь? Извините, но мы знаем…» — написал пользователь Neti VK.