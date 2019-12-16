  • «Зозуля — ты *** и нацист!» Украинского футболиста в Испании обматерили, а матч прервали

    16 декабря 2019, 03:49

    Наталья Жуковская

    Футбольный матч между двумя испанскими клубами «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за того, что фанаты начали выкрикивать в адрес украинского футболиста оскорбления и назвали его нацистом, сообщила газета Marca.
    «Зозуля — ты *** и нацист!» Украинского футболиста в Испании обматерили, а матч прервали

    Футболист покидал поле под улюлюканья и выкрики фанатов, они показывали ему неприличные жесты и обзывали. Тогда обе команды решили прервать игру. Позднее в Twitter они написали, что не приемлют такого поведения на спортивных соревнованиях, а фанатов обвинили в том, что они порочат честь испанского футбола.

    «Мы решили приостановить игру. Решение принято с единственной целью — защитить ценности спорта, который мы любим, и наших соревнований», — написал клуб «Альбасете».

    Арбитр был вынужден остановить матч на несколько минут, футболисты «Альбасете» не стали выходить из раздевалки в знак солидарности с Зозулей. Матч так и не был завершен.

    Пользователи Сети однако поддержали именно фанатов, а в качестве доказательства нацистских взглядов футболиста выложили в Twitter его фото на фоне плакатов, с оружием и табличкой в руках — «Я поддерживаю украинскую армию» — в окружении вооруженных бойцов ВСУ.

    «Зозуля — ты *** и нацист!» Украинского футболиста в Испании обматерили, а матч прервали | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Они приостановили матч, потому что жители Вальекаса кричали в унисон, что Роман Зозуля — нахальный нацист. Ну и что? Это ложь? Извините, но мы знаем…» — написал пользователь Neti VK.