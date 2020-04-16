Зоозащитница ответила на трагедию в немецком зоопарке

Председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева заявила, что трагедия в немецком зоопарке очень символична. Она отражает то, что человек не должен держать диких зверей в неволе.

На днях немецкое издание Die Welt сообщило, что из недостатка финансирования на фоне коронавируса, часть животных придется скормить другим, а часть обитателей усыпить.

В беседе с РИА ФАН Агеева отметила, что ситуация с зоопарком Ноймюнстера — еще одна демонстрация того, что получается, когда ему надо, человек себе на потеху сажает животных в клетку и лишает их свободы.

«Потом, когда наступает какая-то критическая ситуация, вершит их судьбу таким образом», — рассказала зоозащитница.

Она считает, что институт зоопарков — это изжившее себя развлечение.

По мнению Агеевой, пандемия коронавируса в очередной раз обнажила проблему аморальности содержания диких животных.

Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что в мае этого года государственная экономика окажется на дне. Ее спад связан с пандемией коронавируса.