Зоозащитница изрезала женщину в мехах в США

В Кливленде (Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, которая в сопровождении трех детей пришла в церковь. Она нанесла своей жертве три раны, две в руку и одну в живот.

Как стало известно изданию Metro, атаке подверглась няня, которая привела своих подопечных на репетицию хора. До сих пор неизвестно, действительно ли на ней был натуральный мех.

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35-летняя Лоуэлл была задержана присутствующими до прибытия полиции. Пострадавшая была доставлена в больницу, где находится до сих пор.

В прошлом году Лоуэлл была арестована за нападение в супермаркете Whole Foods на человека, который, по ее мнению, носил натуральный мех. Она порезала армейским ножом куртку, на капюшоне которой был искусственный мех, но ее жертва не пострадала.

В марте 2012 года она опубликовала в Facebook объявление, что хотела бы за 830-850 долларов нанять киллера, который должен был убить кого-нибудь, кто носит мех. С ней связался агент ФБР, которому она выдвинула требование застрелить или зарезать в библиотеке Кливленд-Хайтс человека в мехах не моложе 12 лет и не менее четырех футов ростом. Она также призналась, что хотела бы создать полицию по защите прав животных.

Ранее с нее снимались обвинения так как по мнению суда она не отвечала за свои действия. За нападение в пресвитерианской церкви зоозащитница была арестована.

Лоуэлл сможет выйти под залог в миллион долларов.