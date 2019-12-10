Зоозащитников Лас-Вегаса обеспокоили голуби в ковбойских шляпах

Около мотелей Тропикана-авеню и Мэриленд-Паркуэй в Лас-Вегасе прохожие заметили голубей, на головках которых были укреплены маленькие красные ковбойские шляпы. Они заподозрили, что это часть рекламной кампании какого-то шоу.

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Как рассказала Fox News Мэрайя Хиллман, хозяйка службы по защите голубей Lofty Hopes, сначала она пришла в восторг и подумала «как это мило!». Но затем задумалась, как птицы получили эти шляпы?

«Они приклеены к их головкам? Как они себя чувствуют? Шляпы могут помешать их полету или привлечь хищников?» — озадачилась женщина. Сейчас волонтеры разыскивают птиц с таким украшением и освобождают от него.

«Вчера мы два час потратили только на то, чтобы раздать свои визитные карточки людям в тех местах, где видели таких голубей. Если увидите птиц в шляпках, просто позвоните мне, я приеду и поймаю их», — сообщила Мэрайя.