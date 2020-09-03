Зоозащитники раскритиковали принца Уильяма за охоту с сыном

Традиционное королевское развлечение прошло во время отдыха в Шотландии, рядом с замком Балморал. Там семья герцога Кембриджского присоединилась к королеве Елизавете II. Сам принц Джордж не брал в руки ружье, но стрельба по диким птицам заинтересовала его, отметила «Экспресс газета».

Зоозащитники раскритиковали принца Уильяма за такое времяпрепровождение с маленьким ребенком.

«Это может травмировать его психику», «Чему он учит ребенка», «Никто не должен становиться охотником», — написали они в комментариях в соцсетях.

Кроме того, наследника престола обвинили в «пренебрежительном отношении» к премьер-министру Шотландии Николе Стерджен, которая давно выступает против охоты.

Группа по защите прав животных PETA заявила, что участие ребенка в охоте может «уменьшить чувствительность Джорджа к страданиям животных».

В то же время поклонники монаршей семьи ответили в соцсетях на слова зоозащитников. Они напомнили про традиции королевской семьи, поэтому считают критику в данном случае неуместной. Принц Уильям не присоединялся к трофейной охоте и не отстреливал исчезающих животных.

Принц Уильям и его брат принц Гарри охотились на тетерева с детства.