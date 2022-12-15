Мир 15 декабря 2022, 03:33 Зоозащитники подали в суд на конфедерацию футбола Бразилии за жестокое обращением с котом

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Национальный форум защиты животных Бразилии и активисты подали в суд на конфедерацию футбола страны. Причиной стало жестокое обращение с котом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на El Grafico.

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Все случилось во время пресс-конференции бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, когда на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе скинул кота вниз, уточнила газета «Взгляд». Теперь на конфедерацию футбола подали иск в размере один миллион реалов — примерно 190 тысяч долларов.