Горилла напала на сотрудницу зоопарка в Мадриде

Сотрудница зоопарка Мадрида пострадала в результате нападения гориллы. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.

Об этом служба экстренной помощи Мадрида сообщила в своем Twitter

В ведомстве уточнили, что 46-летняя женщина была «членом персонала зоопарка». После нападения гориллы ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция Мадрида начала расследовать случившееся. Причина, по которой животное могло напасть на человека, пока неизвестна.

По данным газеты АВС, пострадавшую госпитализировали с множественными травмами — черепно-мозговой травмой, повреждениями в районе груди, а также различными переломами.