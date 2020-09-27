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    27 сентября 2020, 23:39

    Горилла напала на сотрудницу зоопарка в Мадриде

    Нина Петлинова

    Сотрудница зоопарка Мадрида пострадала в результате нападения гориллы. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.
    Горилла напала на сотрудницу зоопарка в Мадриде

    Об этом служба экстренной помощи Мадрида сообщила в своем Twitter

    В ведомстве уточнили, что 46-летняя женщина была «членом персонала зоопарка». После нападения гориллы ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция Мадрида начала расследовать случившееся. Причина, по которой животное могло напасть на человека, пока неизвестна.

    По данным газеты АВС, пострадавшую госпитализировали с множественными травмами — черепно-мозговой травмой, повреждениями в районе груди, а также различными переломами.

    Новости SMI.FM