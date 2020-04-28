Zoom подставил американскую студентку. Приватные сообщения оказались доступны учителю

Приложение для видеоконференций Zoom приобрело огромную популярность по всему миру во время пандемии коронавируса. Через него многие общаются, а студенты еще и слушают лекции. Однако у приложения оказались проблемы с приватностью.

Американская студентка по имени Фэйт поделилась унизительной историей в своем профиле в Tik Tok. Она сообщила, что даже не догадывалась, что профессор, которая читала ей лекции, могла читать приватные сообщения, которые девушка отправляла своим однокурсникам.

«Я не знал, что профессор может просматривать мои „частные“ сообщения». Девушка показала письмо, которое она получила от своего преподавателя.

«Хочу сообщить вам, что вижу все, что вы пишите в обсуждении в чате. Это не самое подходящее время для отправки сообщений о своей заднице. Это плохо действует на остальных учеников», — написала профессор.

Она рекомендовала студентке оставлять свои комментарии при себе, иначе это будет влиять на итоговую оценку за курс.

Фэйт добавила, что она извинилась перед преподавателем и рекомендовала всем сохранять приличия даже в приватных чатах Zoom.

Это не первая жалоба на это популярное приложение. Оно оказалось уязвимо для атаки хакеров. Ранее СМИ сообщили, что в свободном доступе оказались видеозаписи совещаний различных бизнес-структур, частных разговоров и лекций. И это не первый случай, когда Zoom не обеспечивает приватность для своих пользователей.