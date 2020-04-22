Зоологи заметили медузу в необычно чистых каналах Венеции

Зоологи увидели плавающую медузу и белых лебедей в необычно чистых каналах Венеции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Зоолог запечатлела спокойно плавающую бочковую медузу у моста Баретери. Эта медуза может достигать в диаметре 90 сантиметров и весить до 35 килограммов.

По словам местных властей, медузы и рыбы появились в венецианских каналах после того, как прекратилась навигация из-за коронавирусной инфекции. Из-за постоянного движения по каналам грязь опустилась на дно, и вода стала прозрачнее.

На данный момент в Италии СОVID-19 заболели 183 957 человек, 51 600 выздоровели, 24 648 — скончались.