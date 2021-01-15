Зону поисков разбившегося в Индонезии Boeing расширили

Спасатели Индонезии возобновили поиски погибших при крушении самолета Boeing 737-524 и второго черного ящика. Зону операции решили расширить. Об этом сообщил представитель национального поисково-спасательного агентства М. Расман.

«Мы считаем, что обломки лайнера сносит в сторону других крупных островов, входящих в архипелаг Серибу, поэтому активно будет задействована авиация для исследования прибрежных районов», — привел слова Расмана портал Detik.

Представитель спасателей добавил, что в первой половине дня погода позволит проводить подводные поиски. Он рассказал, что в операции участвуют более 4,1 тысячи человек. Среди них 300 водолазов, 13 самолетов, около 80 гражданских судов и кораблей ВМС.

Спасатели пока обнаружили только черный ящик, который фиксирует параметры полеты. Следователи 14 января начали работу с содержащейся в ящике информацией.

Самолет потерпел крушение у берегов индонезийской столицы Джакарта 9 января. На борту находились 62 человека: шесть членов экипажа и 56 пассажиров.