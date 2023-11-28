Мир 28 ноября 2023, 12:55 Зонд — не оружие. МИД России отверг обвинения в адрес КНДР в вепонизации космоса Замминистра Рябков призвал страны вслед за Россией не размещать оружие в космосе Xinhua/Kcna/globallookpress

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КНДР вывела на орбиту зонд-разведчик, а не средство поражения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге призвал страны присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил «Интерфакс».

«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях — это не оружие, это не элемент вепонизации космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия», — сказал он.

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Сергей Рябков заявил, что фактически действия КНДР не противоречили обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе и российско-китайскому проекту договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В документах, по его словам, шла речь об отказе от отправки на орбиту именно ударного оружия.

К инициативе о неразмещении оружия в космосе первыми присоединились уже более 30 стран, в том числе Россия. Замминистра призвал остальные государства последовать их примеру.

Северная Корея в ноябре вывела на орбиту разведывательный спутник и расторгла военное соглашение 2018 года с Южной Кореей. «Известия» сообщили, что зонд передал на Землю снимки американских военных баз.