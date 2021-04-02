Зонд на Марсе обнаружил сильные подземные толчки

Устройство NASA InSight обнаружило землетрясение на Марсе, рассказало американское ведомство. Сейсмическая активность достигла магнитуды 3,3 и была замечана в районе Окаменелости Цербера, рассказала «Национальная служба новостей».

Это не первый случай такого рода в этом районе, где зафиксировали более 500 подземных толчков. Несколько наиболее значительных из них достигли магнитуды в 3,5 и 3,6 балла.

На сегодняшний день на Марсе работает марсоход Perseveranсе, который отправили с Земли в июле прошлого года. Уже в феврале он оказался на Красной планете и передал первые снимки с планеты.