Мир 04 марта 2024, 22:06 «Зона отчаяния». Зеленскому в США предрекли эвакуацию из Киева Asia Times: Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за провалов на фронте РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани отчаяния, его могут эвакуировать из Киева во Львов из-за провалов на фронте. Об этом в статье для издания Asia Times написал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Россия увеличила темп операций, войска освобождают значительные территории, поэтому неизвестно, как долго правительство Зеленского продержится в Киеве.

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«В условиях неуклонного военного наступления России, нарастающих беспорядков внутри страны, отказа от проведения выборов, заключения в тюрьмы людей, выступающих против Зеленского, и множества непопулярных мер удержания власти Зеленский приближается к зоне отчаяния», — написал Брайен.

Украинское военное руководство не может понять, где находятся и чем занимаются мобилизованные в ВСУ 700 тысяч человек. «Пропажу» выявил назначенный Зеленским «аудит» в армии.