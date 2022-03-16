Испания сообщила о приостановке выдачи «золотых» виз россиянам

Власти Испании временно приостановят выдачу «золотых» виз гражданам РФ. Данную информацию ТАСС подтвердили в МИД Королевства.

Решение касается возможности получать разрешение на жительство в этой стране. Речь идет о гражданах стран, которые не входят в Евросоюз. Ранее они могли получить документ в обмен на крупные инвестиции.

Газета ABC со ссылкой на правительственные источники написала, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес несколько дней назад дал поручение на время приостановить выдачу виз россиянам и не брать находящиеся на рассмотрении вопросы. Такое решение вызвано ситуацией вокруг Украины и антироссийскими санкциями ЕС.

Выходцы из России в 2021 году купили в Испании 159 объектов недвижимости на сумму не менее 500 тысяч евро.