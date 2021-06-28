Золотые монеты времен «Черной смерти» обнаружили в Великобритании

В графстве Норфолк (Соединенное Королевство) во время очередной экспедиции искатель сокровищ обнаружил две золотые монеты, которые датированы серединой XIV века. В то время по стране гуляла эпидемия чумы, известная как «Черная смерть». Об этом сообщил сайт «Мир 24».

По данным издания, на обеих монетах оказалось изображения короля Эдуарда III. Первая монета представляла собой половину флорина. Его чеканили с зимы по лето 1344 года. От него пришлось отказаться, поскольку его стоимость завышалась, а сборы с монетного двора были чересчур высокими. Выяснилось, что вторая монета — это «золотая благородная». Ее выпускали с 1344 по 1351 год. По мнению историков, хозяин монет либо потерял их, либо специально спрятал.