Мир 09 апреля 2023, 10:01 Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов Unsplash

Читать 360tv в

Золотовалютные резервы Украины сейчас превышают 30 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала «Рада». По его словам, этой суммы хватает для того, чтобы покрыть импорт на Украину за более чем пять месяцев.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет», — констатировал Устенко.

Реклама

Ранее в Национальном банке страны сообщили, что ее международные резервы достигли 28,86 миллиарда долларов. В феврале 2023 года показатель снизился на 3,5% по сравнению с первым месяцем года.

Перед этим Нацбанк прогнозировал, что финансовая помощь Украине со стороны Запада поможет к концу текущего года добиться того, что золотовалютные резервы составят примерно 27 миллиардов долларов. Из-за рекордного дефицита государственного бюджета, принятого на 2023 год, Украина стала особенно нуждаться во внешнем финансировании и надеется за его счет покрыть дефицит.