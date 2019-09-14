Золотой унитаз похитили из родового замка Черчилля

Полиция Британии сбилась с ног в поисках злоумышленника, которому удалось в ночь на субботу, 14 сентября унести с собой золотой унитаз из Бленхеймского дворца. Инсталляцией ценой в миллион фунтов стерлингов можно было воспользоваться по назначению.

Стоимость гламурного изделия, изготовленного из цельного 18-каратного золота, оценивается в миллион фунтов стерлингов - или более 80 миллионов рублей. Автором вызывающего противоречивые чувства ювелирного сантехнического изделия называют итальянского художника Маурицио Каттелана.

Унитаз был размещен во дворце среди прочих экспонатов художественной экспозиции. Изделие было подключено к водопроводу и канализации, так что унитазом можно было воспользоваться и по его прямому назначению. Правда, на все про все посетителям давали всего три минуты, а дверь ватерклозета в этот момент подпирал дюжий охранник. Чтобы посидеть на золотом троне, нужно было предварительно записаться. Говорят, все равно от желающих не было отбоя.

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Несмотря на все предпринятые меры по безопасности, утром 14 сентября охрана обнаружила пропажу сантехники. Унитаз вырвали с корнем, повредив подведенные к нему трубы, так что в родовом гнезде Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, пришлось ликвидировать еще и последствия потопа.