Золотой унитаз Фрэнка Синатры пустят с молотка

Фанатам Фрэнка Синатры выпал шанс стать обладателями личных вещей певца. На аукцион в Атлантик-Сити выставили несколько принадлежавших американскому шоумену предметов. Среди них есть унитаз с золотым стульчаком.

Предварительная стоимость унитаза равняется 1,5-2 тысячам долларов, сообщил телеканал ABC News.

На торги также выставят часы, которые рассчитывают продать за 25-50 тысяч долларов, и рояль Yamaha. Музыкальный инструмент предложат купить за 10-20 тысяч долларов.

Из домашнего обихода Синатры продадут около 200 предметов. Причем некоторые из них оценены достаточно скромно. Например, стартовая цена на мусорную корзину — 30-50 долларов. Примерно 60-120 долларов попросят за ведерко для льда, а за 10 миниатюрных мечей — от 100 до 300 долларов.