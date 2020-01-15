СМИ узнали, кому достался «золотой паспорт» Мальты. В списке много тезок бизнесменов из России

В 2018 году Мальта выдала «золотые паспорта» свыше 3,5 тысячи человек. Среди счастливых обладателей оказалось много полных тезок представителей бизнес-элиты России и бывших депутатов.

Список новых владельцев документов изучил сайт РБК. В нем указаны лица, которые получили гражданство островного государства. Среди тех, кому теперь доступно беспрепятственное передвижение по Евросоюзу, упоминаются в том числе тезки основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, а также основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина.

В списке оказались и те, чьи имена совпадают с данными экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова и экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

Полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева, гендиректора Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина тоже есть в перечне.

Власти Мальты внесли в него и обладателей одинаковых имен с членами совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

На запрошенные комментарии Находкин не ответил. В компаниях, к которым могут иметь отношения лица, получившие гражданство иностранного государства, отказались что-либо комментировать.

В получении «золотого паспорта» Мальты признался председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко. Документ он получил в 2018 году и объяснил все «глобализацией бизнеса».

«Мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — указал предприниматель.

Насчет других тезок известных россиян издание послало соответствующие запросы.

Мальта состоит в Евросоюзе с 2004 года. С 2013-го королевство стало выдавать иностранцам так называемые «золотые паспорта». Чтобы стать его обладателем, нужно внести в национальный инвестиционный фонд 650 тысяч евро. Еще 150 тысяч придется вложить в мальтийскую экономику, а также купить или взять в аренду недвижимость на ее территории. Жить в стране необязательно.