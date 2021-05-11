«Золотой глобус» реформируют из-за расового скандала

Престижную кинопремию «Золотой глобус» решили реформировать после того, как телекомпания NBC отказалась от трансляции церемонии ее вручения. Все из-за отсутствия расового разнообразия в жюри. Организаторы пригласили партнеров за стол переговоров, чтобы вместе решить, что нужно изменить.

«Мы приглашаем партнеров в нашей индустрии за стол переговоров, чтобы выработать системную реформу, которая назрела уже давно как в нашей организации, так и в индустрии в целом», — сообщил сайт «Золотого глобуса».

Ранее в отношении Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает «Золотой глобус», провели расследование. Ассоциацию обвинили в расизме, так как среди 87 ее участников нет ни одного темнокожего.

После этого скандала от своих наград отказался актер Том Круз. Деятельность организаторов премии раскритиковали актер Марк Руффало и актриса Скарлетт Йоханссон. HFPA объявила, что увеличит число темнокожих журналистов в своем составе и больше не будет принимать подарки от кинематографистов.