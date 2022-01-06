Золотой фонд казахского кино сгорел в результате пожаров, которые были устроены при беспорядках в Казахстане. Об этом сообщило Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал Atameken Business.

«В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел в результате пожаров», — привело РИА «Новости» сообщение агентства.

В фонд, как отмечается, входили шедевры казахского кинематографа.

Несанкционированные акции протеста начались в Казахстане 2 января. Жители города Жанаозен вышли на улицы против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. Изначально акции носили мирный характер, но вечером, 4 января, переросли в беспорядки. В Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками. Они продолжаются до сих пор. В ходе беспорядков, по последним данным, погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов нацгвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.

Министерство внутренних дел республики выпустило заявление, в котором говорится, что правоохранители ликвидируют участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие или окажут вооруженное сопротивление.